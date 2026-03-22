Mehmet Şimşek memleketinde yuhalandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ramazan Bayramı'nda memleketi Batman'a ziyarette bulundu.

Batman'da bayram nedeniyle yaşanan yoğunluğa ek olarak, Şimşek'in geçişi için polis ekipleri tarafından birçok noktada trafik durduruldu. Batman’ın en sıkıntılı noktalarından biri olan Hasankeyf Kavşağı gün boyu adeta kilitlenirken, uzun süre trafikte kalan vatandaşlar yoğunluktan Bakan Şimşek'i sorumlu tuttu.

"HOŞ GELMEDİN"

Batman Burada'da yer alan habere göre, Bakan Şimşek geçecek diye zaten kilit olan trafik durdurulunca araç kuyruğu kilometrelerce uzadı. Yaşanan bu duruma tepki gösteren sürücüler ile polis arasında yer yer tartışmalar yaşandı.

Yoğunluğu cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan vatandaşlar, "Bütün yolu kapatan ülkemizde bir gram adalet yok. Hoş gelmedin Mehmet Şimşek" ifadelerini kullandı. Öte yandan bazı vatandaşlar ise hemşehrileri Mehmet Şimşek'e destek vererek, geçişi sırasında Şimşek'in aracını alkış tutarak karşılık verdi.