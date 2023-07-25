Mehmet Şimşek: Merkez Bankası kararları enflasyonu düşürmeye yönelik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Resmî Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası kararlarına ilişkin paylaşım yaptı. Şimşek, "Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranını artırma kararına ilişkin paylaşım yaptı. Şimşek, alınan kararların enflasyonu orta vadede düşürmeye yönelik olduğunu savundu.

Kamu açıklarını azaltma yönünde alınan 'tedbir' alındığını belirten Şimşek, "Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.