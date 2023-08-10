Mehmet Şimşek: Önümüzdeki birkaç ay enflasyon artışı devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda artışın devam edeceğini söyledi. Şimşek, vergilere yapılan zamlarının 'enflasyonist' olduğunu ancak bir daha tekrarlanmayacağını öne sürdü. Şimşek, "Bir kerelik yaptığımız bir düzenleme bu" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon artışının önümüzdeki birkaç ayda devam edeceğini söyledi.

Seçim sonrasında yapılan zamlar hakkında ise "Bütçe dengelerini iyileştirmek, depremin yaralarını sarmak için yaptığımız bazı vergi düzenlemeleri var" ifadesini kullanan Şimşek, yapılanm zamların enflasyonist olduğunu ancak bir kez daha tekrarlanmayacağını öne sürdü.

Yeni Şafak gazetesine konuşan Şimşek, şunları söyledi:

"Amacımız, bir geçiş dönemi sonrası kalıcı bir şekilde enflasyonu aşağı çekmek. Merkez Bankası’nın da tahminlerinden göreceğiniz gibi, enflasyon önümüzdeki birkaç ay içerisinde geçici bazı faktörler nedeniyle artışa devam edecek. Bizim bütçe dengelerini iyileştirmek, depremin yaralarını sarmak için yaptığımız bazı vergi düzenlemeleri var. Bu vergi düzenlemeleri de tabii enflasyonist ama bu bir daha tekrarlanmayacak. Bir kerelik yaptığımız bir düzenleme bu. Yine bu sene vatandaşlarımızın, toplumun değişik kesimlerinin geçmiş enflasyona karşı kayıplarını telafi için ciddi ücret artışları oldu. Biz inanıyoruz ki uygulayacağımız programla öngörülebilirlik artacak. Türkiye’ye kaynak girişi artacak ve önümüzdeki dönemde belirsizlik azaldıkça, cari açık daraldıkça inanıyorum ki kurda göreceli bir istikrara doğru gideceğiz. Bu da enflasyonu ve beklentileri olumlu yönde etkileyecek."