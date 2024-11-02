Mehmet Şimşek: Önümüzdeki dönemde olumlu gelişmeler sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor" ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükselttiğini anımsatan Şimşek, "Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz" bilgisini paylaştı.

Şimşek, şunları kaydetti: "Programımızla sağladığımız bu olumlu gelişmeler aynı zamanda ülke risk primimizi düşürmüş ve dış borçlanma maliyetlerimizde önemli iyileşme sağlamıştır. Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor."