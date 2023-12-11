Mehmet Şimşek: Program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek

Açıklanan işsizlik, sanayi üretimi ve cari denge verilerini değerlendiren Mehmet Şimşek, “Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün açıklanan cari denge, sanayi üretimi ve işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

Büyümede dengelenmeye yönelik politikalarla cari dengenin Ekim ayında da fazla verdiğini hatırlatan Bakan Şimşek, "yıllık açık mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldı. Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı" dedi.

Uygulanan politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ettiklerini belirten Şimşek "Bu dönemde en büyük dezavantajımız ihracat artışını sınırlayan ticaret ortaklarımızdaki zayıf talep. Sanayi üretimindeki seyir büyük oranda bunu yansıtıyor. Ekim ayında işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5’e geriledi. Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.