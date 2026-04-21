Mehmet Şimşek rekor kırdı, Yeni Şafak'ı es geçti

Hazine ve Maliye Bakanlığı haber yalanlama konusunda son 1 ay içinde rekor kırdı. Sözcü, Nefes ve Reuters'ta çıkan 4 haberi yayımlayan Bakanlık, iktidara yakın Yeni Şafak'ın haberlerine ise cevap vermedi.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'nin farukbildirici.com'da yayımladığı yazıya göre Bakanlık, Sözcü gazetesinde 28 Mart'ta yayımlanan “Şimşek’in ortağı Çamlıbel’i 4 milyara delecek” ve 12 Nisan'da yayımlanan “139 ton altın 3 ayda buhar oldu” haberleri ile Nefes gaztesinde 2 Nisan'da yayımlanan “İSO’daki toplantıda Bakan Mehmet Şimşek sanayicileri böyle eleştirdi: Sağda solda konuşmayı bırakın” başlıklı haber ve 5 Nisan'da Reuters'ta yayımlanan “22 Nisan’daki PPK toplantısında faiz artışı gelebilir” başlıklı haberleri yalanladı.

"SORULAR YANITLANMADI"

Açıklamaların haberlere ilişkin soru işaretlerini ortadan kaldırmadığını ifade eden Bildirici şunları yazdı: "Uzun uzun cümleler kuruluyor, yazan gazeteciler suçlanıyor ama haberlerin ortaya koyduğu bilgilerin tamamına yanıt verilmiyor; haberin bir kısmı öne çıkarılarak sadece ona yanıt veriliyor; tümüne yanıt verilmiş gibi sunuluyor."

"YENİ ŞAFAK'A YANIT VEREMEDİ"

Bakanlığın açıklamalarında esas dikkat çeken unsur ise Yeni Şafak'a yanıt verilmemesi oldu. Bildirici bu duruma ilişkin ise şunları aktardı:

"Fakat asıl dikkati çeken de Mehmet Şimşek’in, kendisini doğrudan hedef alan Yeni Şafak’a ilişkin doğrudan yalanlamalardan kaçınması. Yeni Şafak’ın 31 Mart’taki “Şimşek bu yetkiyi neden istiyor” manşetini bile bakanlık değil, MASAK bir açıklamayla yalanladı.

Yeni Şafak, dün de “Şimşek’in enflasyonla mücadele programı çöktü” manşetiyle çıktı, Mehmet Şimşek ve bakanlığından yine ses çıkmadı; açıklama yapılmadı.

Mehmet Şimşek, onların bu kadar ağır yayınından sonra bile açıktan kavgaya girişmekten kaçındı; Yeni Şafak’ın manşetini yalanlayamadığı gibi yanıt bile veremedi."