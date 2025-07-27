Mehmet Şimşek: Rezervlerimiz Mart ayı ortasındaki seviyelere geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İBB'ye yönelik oprasyonlarına işaret ederek "İçeride siyasi anlamında zor bir dönem. Mart ayındaki gelişmeler nedeniyle" ifadesini kullandı.

Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinin Mart ayındaki düşüşüne dikkat çekerek "Rezervlerimiz Mart ortasında 170 milyar dolar üzerindeydi şimdi yine o seviyelere geldi. Dolayısıyla bu şoklar başlamadan önceki seviyelere döndük" dedi.

Şimşek, iktidara yakın Kanal 7'de açıklamalarda bulundu.

Ekonomi yönetimine dair de değerlendirmelerde bulunan Mehmet Şimşek, "büyük resme bakıldığı" durumda iyi bir yönetim sergilendiğini savundu.

Şimşek ayrıca zirai don ve kuraklığın gıda enflasyonunu olumsuz etkilediğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı "Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 ile 29 arasında" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Son bir kaç aydır hem iç hem dış şoklar anlamında yoğun bir dönem geçirdik. Tekrar olumlu döngüye döndük. İyi yönettiğimizi düşünüyorum. Çünkü finansal göstergeler şok öncesine döndü. Rezervlerimiz Mart ortasında 170 milyar dolar üzerindeydi şimdi yine o seviyelere geldi. Dolayısıyla bu şoklar başlamadan önceki seviyelere döndük. Net rezervde 3'te 2'den fazla toparlanma söz konusu. Borsa İstanbul'da da aynı seviyelerdeyiz. Yüzde 98 oranında bir toparlanma var. Bizim CDS'ler 256'lar civarındaydı 300'leri buldu, şimdi tekrar 280 civarına geldi. Finansal koşullar tekrar gevşemeye başladı. Geçen ay yüzde 49'lardan 46'lara şimdi de yüzde 43'lere kadar bir gevşeme söz konusu. Büyüme olumlu bir şekilde devam ediyor. Cari açıkta önemli bir bozulma yaşamadık. Turizme göre etkilenen aylar olabilir ama Turizm Bakanlığımız yıl sonu tahminlerini tutturabileceklerine inanıyorlar.

"BÜYÜK RESME BAKTIĞINIZDA İYİ YÖNETİLDİĞİ KANISINDAYIM"

Bütçede harcama disiplinini koruyoruz. Hedefte sınırlı bir sapma olması ihtimali şu anda yüksek. Resmi tamamına baktığımızda biz iyi yönettiğimizi düşünüyoruz. İçeride siyasi anlamında zor bir dönem. Mart ayındaki gelişmeler nedeniyle. Bölgemizde savaş da yaşanıyor, savaşın taraftaki değiliz ama bölgenizde bir savaş yaşanınca etkileniyorsunuz. Petrol fiyatları, iptal edilen uçuşlar. Petrol fiyatları şimdi geri geldi. Bunların hepsi bizi etkileyen gelişmeler. Biz ne yaptık uluslararası normlara göre davrandık. Paniklemedik, gerekli dozları gereken zamanda aldık. Program rüştünü ispatladı. Birden fazla şokla karşı karşıya kaldık. Cari açık kontrol altında. Reel ekonomide büyüme devam ediyor. Büyük resme baktığınızda iyi yönetildiği kanısındayım. Büyük şoklar yaşadık ve rakamlar şokların öncesine döndü. Bütçe hükümetin yönettiği bir alan, rezerv ile karıştırmak manalı değil. Reel sektörün bilançosundaki bozulma dönem dönem ifade edildiği boyutlarda değil.

"ZİRAİ DON VE KURAKLIK OLMASAGIDA ENFLASYONU YÜZDE 30'UN ALTINDA OLACAKTI"

İddia edildiği gibi reel sektörün bilançosunda bozulma görülmedi. Biz şunu görüyoruz, reel sektör tabi ki finansal koşulların sıkı olması nedeniyle şikayetçi. Faiz oranlarının düşük olduğu zamanı özleyen çok. Peki bunu devlet olarak, devlet dediğiniz şey millettir. Siz bunları devlet olarak üstlenirseniz bunun acısı milletten çıkıyor. Bütün ekonomik şartlar, ekosistem daha uzun vadeli finansmana erişecek.

Merkez Bankası tabi ki önemli belirsizlikle karşı karşıya, Merkez Bankası bir bant açıklıyor. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 ile 29 arasında. Biz o rakamın ortasında olmayı öngörüyoruz. Bizim programın özü hayat pahalılığıyla mücadeledir. Yani enflasyonu kalıcı bir şekilde indirmek ve vatandaşımızın alım gücünü artırmak. Enflasyon biliyorsunuz 2022'de yüzde 64,3'tü. 2023'te de yaklaşık yüzde 65 civarındaydı. 2024'ün ikinci yarısından itibaren enflasyonda düşüş başlayacak dedik. Ve geçen sene 65'ten 44'e düşürdük. Yılın sonunda da yüzde 30'un altında bitirmeyi hedefliyoruz. Gıda enflasyonu 2023'te yüzde 72'lere çıkmış. 2024'te yüzde 46 civarındaydı. Şimdi yüzde 35'lerde. Zirai don ve kuraklık olmasa büyük ihtimalle gıda enflasyonu yüzde 30'un altında olacaktı.

"GELECEK SENE ENFLASYONU YÜZDE 20'NİN ALTINA ÇEKECEĞİZ"

Enflasyonun düşmesi demek fiyatların düşmesi demek değil. Diyelim geçen sene çayı 100 liradan içiyorsanız enflasyonun yüzde 40 olması o fiyatın 140 lira olması demek. Enflasyonun düşmesi fiyatlarda gerileme olması demek değil. Enflasyon giyimde ayakkabı da yüzde 14. Gelecek sene enflasyonu yüzde 20'nin altına çekeceğiz. Biz bu tahmin aralığında enflasyonu tutturacağız. Son 4-5 ayda gerçekten çok yoğun çalıştık. Bu şokların etkilerini sınırlamaya çalıştık. Olumlu döngüye döndük. Finansal koşulların iyileştiği, dengelerin tekrar olumlu seyrettiği döneme girdik.

Biz yapıcı eleştirilere açığız ama bu eleştiri makul bir eleştiri değil. Para politikasının sınırı var. Para politikasının işlevsel olması önemli ama yeterli değil. Arz yönlü politikalarımız önemli. Birincisi konut arzını artırmak. Biz buna kaynak ayırıyoruz."