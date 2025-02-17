Mehmet Şimşek: Sıkı para ve maliye politikası uygulayacağız

Enflasyona ilişkin mesajlar veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sıkı para ve maliye politikası uygulayacaklarını, yatırım iklimini geliştireceklerini söyledi.

Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Suudi Arabistan tarafından El Ula şehrinde düzenlenen Gelişmekte Olan Piyasa Ekonomileri Konferansı'nda konuştu.

Enflasyonla mücadeleye ve mali disipline öncelik verdiklerini belirten Şimşek, enflasyonun hala yüksek olmakla birlikte düştüğünü, hizmet fiyatlarının yapışkan seyrettiğini, özellikle kira ve eğitimde çok fazla geriye dönük endeksleme yaşandığını söyledi.

"MÜHİM OLAN SAĞLAM POLİTİKALAR"

Şimşek, gıda fiyatlarındaki dalgalanmanın da bir zorluk ortaya koyduğunu ifade ederek, enflasyon beklentilerinin özellikle hane ve şirketler arasında piyasalardan daha yavaş biçimde olmakla beraber iyileştiğini savundu.

"Hiçbir şey iyi politikaların yerini tutamaz. Mühim olan sağlam politikalar ve bu politikaların iyi uygulanmasıdır" diyen Şimşek, bu yıl sıkı para politikası ve daha sıkı maliye politikasını, daha destekleyici gelir politikasıyla birleştireceklerini anlattı.

Şimşek, bu yıl enflasyondaki "düşüş sürecinin devam edeceğini", bunun da beklentileri daha da olumlu hale getireceğini iddia etti.