Mehmet Şimşek: Son aşamaya girildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan tarafından yapılacak 2 milyar dolarlık enerji yatırımını sosyal medya hesabından değerlendirdi ve ekonomik programda son aşamaya girildiğini ifade etti.

Şimşek, "doğrudan yabancı yatırım girişlerindeki artışın, uygulanan ekonomik programın kredibilitesini güçlendirdiğini" söyledi.

Bakan Şimşek, Suudi Arabistan tarafından yapılacak 2 milyar dolarlık enerji yatırımını değerlendirdi. Şimşek, 2025’in ilk 11 ayında Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımların yıllık bazda yüzde 28 artışla 12,4 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Yenilenebilir enerji projelerine yönelik 2 milyar dolar tutarındaki doğrudan yabancı yatırımın, yeşil dönüşümü hızlandıracağını, enerji güvenliğini artıracağını ve enerji ithalatına bağımlılığı yapısal olarak azaltacağını savundu.

Ekonomik programda son aşamaya girildiğini ifade eden Şimşek, “kalıcı fiyat istikrarının çıpalanmasının yanı sıra sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin atıldığını” ileri sürdü.