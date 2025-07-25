"Mehmet Şimşek sonbaharda görevine veda edecek" iddiası: DMM açıklama yaptı
Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sonbaharda görevine veda edeceğini iddia etti. Babacan, Şimşek'in yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın getirileceğine ilişkin iddiaların konuşulduğunu yazdı. DMM'den yapılan açıklamada, "İddialar tamamen asılsız, spekülatif ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeriği taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.
Kabine değişikliği ile ilgili kulis bilgileri gelmeye devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili dikkati çeken bir iddia ortaya atıldı.
Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sonbaharda görevine veda edeceğini yazdı.
Babacan, AKP kulislerinde Mehmet Şimşek'in yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın getirileceğine ilişkin iddiaların konuşulduğunu aktardı.
Babacan, bugünkü köşe yazısında şunları ifade etti:
"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek her açıklamasında umutları yeşertmeye çalışsa da zor tablonun içinden çıkabilmek için hem sosyal hem psikolojik açıdan acı çekiyor sanki. Şimşek’in zaman zaman parti içerisinde kendisine karşı oluşturulmaya çalışılan havadan rahatsız olduğunu da bilmeyen yok.
Bir süre önce iktidar medyasının kendisiyle uğraşmasından rahatsız olup Cumhurbaşkanına ilettiğini biliyoruz. “Muhalefetin eleştirmesini anlıyorum da ama bizim arkadaşlarımızın böylesine zor bir dönemde aldıkları tavır anlaşılmaz…” dediği anlatılıyor.
Şimşek, moral bozukluğu konusunda zaman zaman yapılan yorumlara rağmen kendisinin seçime kadar görevinin başında olduğunu her fırsatta tekrarlıyor. Ancak AKP kulislerinde, sonbaharda görevine veda edeceğine ve yerine Cevdet Yılmaz’ın getirileceğine ilişkin iddialar da dolaşıyor.
AKP’de gelenektir. Gruplar ve klikler kendi tercihlerini ve önceliklerini kulis olarak servis ederler. Her bilginin altındaki amacı iyi analiz etmek gerekir!"
DMM'DEN AÇIKLAMA
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Mehmet Şimşek'in görevine veda edeceği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı basın organlarında 'Ekonomi Direksiyonu Zorda' başlığı altında Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’e atfen dile getirilen söylemler, kabine üyeleri arasında yaşandığı iddia edilen gerilimler ve ekonomi yönetimine dair ileri sürülen iddialar tamamen asılsız, spekülatif ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeriği taşımaktadır" denildi.
DMM'den yapılan açıklama şöyle:
"Bazı basın organlarında “Ekonomi Direksiyonu Zorda” başlığı altında Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’e atfen dile getirilen söylemler, kabine üyeleri arasında yaşandığı iddia edilen gerilimler ve ekonomi yönetimine dair ileri sürülen iddialar tamamen asılsız, spekülatif ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeriği taşımaktadır.
Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in görevine devam ettiği, Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde belirlenen ekonomi politikalarının kararlılıkla sürdürüldüğü gerçeği ortadadır.
Kamu kurumları ve yetkililerine yönelik gerçek dışı iddialarla yürütülen algı operasyonları, ekonomiye ve piyasalara duyulan güveni sarsmaya, yatırımcı güvenini zedelemeye ve piyasalarda olumsuz spekülasyonlara zemin hazırlamaya hizmet etmektedir.
Sayın Cumhurbaşkanımız, kabineyle ilgili tasarruflarını anayasal yetkileri çerçevesinde, yalnızca uygun gördüğü zamanda ve resmî kanallar aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır. Aksi yönde yapılan yayınlar etik gazetecilik anlayışıyla bağdaşmamaktadır.
Dezenformasyona yönelik yazı ile kulis adı altında dolaşıma sokulan içerikler ise kamuoyunda belirsizlik yaratmak, ekonomik istikrarı hedef almak, siyasi manipülasyon üretmek ve halkı yanıltmak maksadını taşımaktadır.
Gazetecilik mesleğinin temel ilkeleri arasında yer alan doğruluk, tarafsızlık ve kamu yararına hizmet ilkelerine riayet edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.
Vatandaşlarımızın, yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere karşı dikkatli olması önem arz etmektedir."
Bazı basın organlarında “Ekonomi Direksiyonu Zorda” başlığı altında Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’e atfen dile getirilen söylemler, kabine üyeleri arasında yaşandığı iddia edilen gerilimler ve ekonomi yönetimine dair ileri sürülen iddialar tamamen asılsız,… pic.twitter.com/v0b4OgPx2I— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) July 25, 2025