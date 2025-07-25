"Mehmet Şimşek sonbaharda görevine veda edecek" iddiası: DMM açıklama yaptı

Kabine değişikliği ile ilgili kulis bilgileri gelmeye devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili dikkati çeken bir iddia ortaya atıldı.

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sonbaharda görevine veda edeceğini yazdı.

Babacan, AKP kulislerinde Mehmet Şimşek'in yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın getirileceğine ilişkin iddiaların konuşulduğunu aktardı.

Babacan, bugünkü köşe yazısında şunları ifade etti:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek her açıklamasında umutları yeşertmeye çalışsa da zor tablonun içinden çıkabilmek için hem sosyal hem psikolojik açıdan acı çekiyor sanki. Şimşek’in zaman zaman parti içerisinde kendisine karşı oluşturulmaya çalışılan havadan rahatsız olduğunu da bilmeyen yok.

Bir süre önce iktidar medyasının kendisiyle uğraşmasından rahatsız olup Cumhurbaşkanına ilettiğini biliyoruz. “Muhalefetin eleştirmesini anlıyorum da ama bizim arkadaşlarımızın böylesine zor bir dönemde aldıkları tavır anlaşılmaz…” dediği anlatılıyor.

Şimşek, moral bozukluğu konusunda zaman zaman yapılan yorumlara rağmen kendisinin seçime kadar görevinin başında olduğunu her fırsatta tekrarlıyor. Ancak AKP kulislerinde, sonbaharda görevine veda edeceğine ve yerine Cevdet Yılmaz’ın getirileceğine ilişkin iddialar da dolaşıyor.

AKP’de gelenektir. Gruplar ve klikler kendi tercihlerini ve önceliklerini kulis olarak servis ederler. Her bilginin altındaki amacı iyi analiz etmek gerekir!"