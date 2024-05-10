Mehmet Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi günü açıklayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, pazartesi günü kapsamlı bir tasarruf paketi açıklanacağını duyurdu. Şimşek ayrıca bu yıl içinde yeni bir vergi artışı yapılmayacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Önümüzdeki dönemde kamu maliyesine ilişkin birçok hususta adım atacağız. Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla birlikte tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız" dedi.

Bakan Şimşek, İstanbul Finans Merkezi'ndeki VakıfBank Genel Müdürlükte düzenlenen "Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM)" projesinin tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KAMU MALİYESİNDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATILACAK"

Gelecek dönemde kamu maliyesine ilişkin birçok hususta adım atacaklarını dile getiren Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla birlikte tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız. Bu ilk, bu son olmayacak. Buna benzer harıl harıl yoğun bir şekilde yaptığımız çalışmalarla önümüzdeki dönemde bu dezenflasyon programını ve sürecini nasıl güçlendireceğiz ona yönelik çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz. Dolayısıyla program çalışıyor ve çalışmaya devam edecek."

Bakan Şimşek, enflasyonla ilgili dün (9 Mayıs) Merkez Bankası'nın çok geniş değerlendirmelerde bulunduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi iş çıkartıyorlar. Ekip çok güçlü. Şimdi altını çizmek istiyorum. Piyasada bu işi bilenlerin beklentisi önümüzdeki 12 ayda enflasyonu yüzde 35 civarına ineceği yönünde. Bu bizim öngörülerimizin biraz üzerinde. Fakat biz enflasyon düştükçe, aşağı yönlü ivme kazandıkça piyasa öngörüleriyle bizim hedeflerimiz arasındaki farkın kapanacağına inanıyoruz. Çünkü biz bu konuda kararlıyız. Türkiye'yi fiyat istikrarına kavuşturacağız."

"EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ HAYAT PAHALILIĞI BASKISINI AZALTMAK"

Yurttaşın refahını kalıcı olarak artırmanın yolunun "enflasyonu kontrol altına almaktan" geçtiğini dile getiren Şimşek, "Yoksa sürekli bu sarmalın içinde oluruz. O nedenle bizim en büyük önceliğimiz vatandaşımızın bu hayat pahalılığı baskısını azaltmaktır. En önemli hedefimiz az önce de söyledim, enflasyonu tek haneye düşürmektir. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Maliye politikasına ne tür tedbirler gerekiyorsa alacağız" diye konuştu.

Şimşek, vergi artışı konusunda da "Gelir vergisini, kurumlar vergisini artırmayacağız" dedi.