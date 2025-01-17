Mehmet Şimşek, TCMB'nin anketini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin 15 aydır düştüğünü bildirerek, "arz yönlü adımlara" dikkat çekti.

Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.

Dezenflasyonla birlikte "beklentilerdeki iyileşmenin devam ettiğini" ifade eden Şimşek, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin 15 aydır düştüğünü belirtti.

Şimşek, yıllık enflasyonun 2024'te 20 puan azaldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Piyasa katılımcıları anketine göre, 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor. Katılıkların azalması için beklentilerdeki iyileşmenin sürmesi oldukça önemli. Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz."

ANKETTE NELER YER ALDI?

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 12 ay sonrası enflasyon tahminleri geriledi. Ankete göre, enflasyonda yıl sonu beklentisi yüzde 27,05 olurken, dolar/TL tahmini de 43,02'ye yükseldi.