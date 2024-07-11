Mehmet Şimşek, TCMB'nin rezervlerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezervlerin güçlenmeye devam ettiğini belirterek "Rezervlerimizdeki bu eğilim finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlamaktadır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası rezervlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin güçlenmeye devam ettiğini belirterek, "Rezervlerimizdeki bu eğilim finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Rezervlerimiz güçlenmeye, rezerv yeterliliğimiz iyileşmeye devam ediyor.

Brüt rezervler 148,4 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşırken geçen yıl mayıs ayına göre artış 50 milyar dolar oldu.

Swap hariç net rezervler ise aynı dönemde 78,7 milyar dolar artarak 18,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rezervlerimizdeki bu eğilim finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlamaktadır."