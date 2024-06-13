Mehmet Şimşek, TCMB'nin rezervlerini değerlendirdi: "Ters dolarizasyon da katkı verdi"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB rezervlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, "Brüt rezervlerde tarihi yüksek seviye. 7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146,2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi" dedi. Şimşek, ayrıca, rezervlerdeki artışın ters dolarizasyon kaynaklı da olabileceğini belirtti.

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Fotoğraf: AA