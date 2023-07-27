Mehmet Şimşek'ten AB'ye: Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avusturya'da düzenlenen bir panelde konuştu. AB'ye seslenen Şimşek, "Türkiye büyüklüğünde bir ülkeyi görmezden gelemezsiniz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen "Yarının Avrupası: Sınamalarla Yüzleşmek ve Geleceği Şekillendirmek" başlıklı panelde konuştu.

Neue Zürcher Zeitung muhabiri Ivo Mijnssen'in moderatörlüğünde düzenlenen panele, Singapur Devlet Bakanı Sinn Ann, Dünya Ekonomi Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna'ya Yönelik Yardımlar ve Yeniden İnşadan Sorumlu Özel Temsilcisi Pierre Heilbronn katıldı.

Türkiye ve AB ilişkilerinde iki tarafın da birbirine ihtiyaç duyduğunu belirten Şimşek, şunları söyledi:

"Bence bugünün bağlamında, Türkiye'nin Avrupa'nın dönüştürücü gücüne ihtiyacı olduğu kadar sizin (AB) de Türkiye'ye ihtiyacınız var. AB ve Türkiye küresel ortak değerlere sahip. Bu nedenle Türkiye, AB ile sıkı ilişki içinde olmak istiyor. Eğer Avrupa daha uygun bir pozisyon almak istiyorsa, Avrupalı liderlerin bahsettiği gibi küresel meselelerde daha iyi bir oyuncu olmak istiyorsa, Türkiye büyüklüğünde bir ülkeyi görmezden gelemezsiniz."

"GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI GENİŞLETİLEBİLİR"



Şimşek, yakın vadede de AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Anlaşması'nın hizmetleri ve tarım ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğine inandığını belirterek, "Birkaç sene önce Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin faydaları üzerine bir araştırma yapıldı. Sonucunda bunun AB'ye büyük faydası olduğu ortaya çıktı. Ağacın alçaktaki dallarındaki meyvelerinden (yakın vadeli hedeflerden) başlayarak yeniden görüşebiliriz" diye konuştu.