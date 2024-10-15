Mehmet Şimşek'ten bankalara uyarı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sektörde faaliyet gösteren bankaların gerçekleşen olağan dışı, sahtekarlık amaçlı veya dolandırıcılık riski bulunan işlemleri tespit eden bir takip mekanizması kurması ve işletmesi zorunludur" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kendisine iletilen bilgide 40 kadar kişinin cep telefonlarına siber saldırı ile sızılıp mobil bankacılık üzerinden banka hesaplarının rızaları olmadan boşaltıldığı ve adlarına kredi çekildiği iddialarının doğru olup olmadığını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Gergerlioğlu, bilgi notunu paylaştığı önergesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması talebiyle şu soruları yöneltti:

"Tarafıma iletilen iddialar doğru mudur? Eğer iddialar doğruysa paraların başka hesaplara geçirilmesi ve mağdurların onayı olmadan birtakım işlemlerin yapılmasında banka kusurlu mudur? Bankanın dolandırıcılığa karşı ve hacklenmeye karşı aldığı önlemler nelerdir? Yeterli önlemler alınmadığı için müşterilerinin mağduriyetine sebep olan banka, bu mağduriyeti gidermek için ne yapmayı planlıyor? Olayla ilgili herhangi bir soruşturma başlatıldı mı? Başlatıldıysa akıbeti ne durumdadır?"

'ŞİKAYETLER BDDK'YA İLETİLİYOR'

Şimşek, önergeye verdiği cevapta, faaliyet gösteren bankaların gerçekleşen olağan dışı, sahtekarlık amaçlı veya dolandırıcılık riski bulunan işlemleri tespit eden bir takip mekanizması kurmasının ve işletmesinin zorunlu olduğunu anımsattı.

Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Sektörde faaliyet gösteren bankaların gerçekleşen olağan dışı, sahtekarlık amaçlı veya dolandırıcılık riski bulunan işlemleri tespit eden bir takip mekanizması kurması ve işletmesi zorunludur. Ayrıca, bankalara ilişkin dolandırıcılık konulu şikayet ve başvurular Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) farklı kanallardan intikal etmektedir. Bu kapsamda başvurular, ilgili bankalara yönlendirilmekte ve şikayet konusu işlemlere ilişkin açıklama talep edilmektedir. Bankalar tarafından yapılan açıklamalar ile sunulan bilgi ve belgeler 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile ilgili diğer mevzuat kapsamında bir aykırılık olup olmadığı yönünde her bir başvuru özelinde ayrı olarak değerlendirilmektedir. BDDK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, bir aykırılık tespit edilmesi halinde idari para cezası yaptırımı dahil olmak üzere gerekli işlemler tesis edilmekte; herhangi bir aykırılık tespitinin olmaması halinde ise gerekli bilgilendirmeler yapılarak, başvuru sahipleri somut olayın niteliğine göre Türkiye Bankalar Birliği veya Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdinde oluşturulan hakem heyetlerine ya da yargı mercilerine yönlendirilmektedir."