Mehmet Şimşek'ten bankalara yönelik faiz eleştirilerine yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ocakta, şubatta aylık enflasyon gıda kaynaklı yüksek seyretti diye dezenflasyon durdu, program artık çalışmıyor hikayeleri üreten arkadaşlara başarılar diliyorum. Çünkü 3-5 ay sonra farklı bir resmi göreceğimize inanıyoruz" dedi. Şimşek, "Merkez Bankası faizi indiriyor ama bankalar bunu yansıtmıyor." şeklindeki eleştirilere ilişkin de "Bu doğru değil. Birebir yansıtıyorlar. Bazen erken, bazen geç" dedi.

Bakan Şimşek, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi tarafından İstanbul'da düzenlenen "Ekonominin Ufuk Turu 2026" başlıklı zirvede yaptığı konuşmada, enflasyonu artıran veya istenilen hızda düşmesini engelleyen kalemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eğitimde kural bazlı fiyatlamaya gidildiğini dile getiren ve kira artışlarında yüzde 25'lik sınırın etkilerinin eskisi kadar hissedilmediğini söyleyen Şimşek, hizmet enflasyonunda gecikmeli de olsa düşüşün devam edeceğini söyledi.

"KİRA ÖDEYENLERİN ORANI DA DÜŞMEYE BAŞLADI"

Yapı ruhsatı alınan daire sayısının 1,1 milyonu aştığını dile getiren Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

"Yakın dönemde görülmemiş çok hızlı bir konut arzı geliyor. Konut birim fiyatlarındaki artış 2023'te zirveyi buluyor, şimdi ise yüzde 26'ya geliyor. Yeni kiracı endeksi Türkiye'de yüzde 34'e düştü. Ankara, İstanbul'da yüzde 37'ye, Hatay ve Kahramanmaraş gibi deprem bölgesi olan illerimizde yüzde 20'nin altına düştü. Dolayısıyla '(Hizmet enflasyonunda) katılık var' diyenler bunu görmüyorlar. Çünkü bu detayları ya bilmiyorlar ya da analiz etmiyorlar. Dolayısıyla bu enflasyon düşmeye devam edecek. İlk defa uzun süredir ev sahipliği oranı Türkiye'de artmaya başladı. Henüz deprem bölgesinin tapuları verilmedi. O sisteme girerse zaten çok hızlı bir şekilde artacak. Kira ödeyenlerin oranı da düşmeye başladı. Zaten arzuladığımız trend bu değil mi?"

Şimşek, 750 bin sosyal konutun inşasının başladığını kaydederek, "Dolayısıyla kira enflasyonunu para politikasıyla çözemeyiz. Bakın ben itiraf ediyorum. Neyle çözeceğiz? Konut arzıyla çözeceğiz. Gördüğünüz gibi sadece para politikası üzerinden yürüyen bir program yok. Olsa biz bütçeden bu kadar büyük yüklü sosyal konut seferberliğini destekler miydik?" diye konuştu.

"OCAK VE ŞUBAT ENFLASYONUNU ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA TELAFİ EDECEĞİZ"

Bakan Şimşek, ocakta gıda enflasyonundaki artıştan bahsederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şubatta da maalesef ramazan ayı nedeniyle fiyat artışları görüyoruz. Bütün dünya bayramlarda, özel günlerde, özel dönemlerde fiyatları indirirken Türkiye'de fiyatlar artıyor. Bu da ilginç bir şey tabii. Gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Geçen yıl ramazan marta denk geldiği için bu sene hem ocakta başladılar hem de şubatta da devam ettiler gibi görünüyor. Ama bunlar önemli değil. Niye biliyor musunuz? Çünkü önümüzdeki aylarda bunu telafi edeceğiz."

Şimşek, ocak ve şubattaki yüksek yağış seviyelerinin gıda ve tarımda bereketli bir yıla vesile olacağını belirterek, "Dolayısıyla ocakta, şubatta aylık enflasyon gıda kaynaklı yüksek seyretti diye dezenflasyon durdu, program artık çalışmıyor hikayeleri üreten arkadaşlara başarılar diliyorum. Çünkü 3-5 ay sonra farklı bir resmi göreceğimize inanıyoruz" dedi.

"BANKALAR FAİZ İNDİRİMİNİ YANSITIYOR"

Şimşek, "Merkez Bankası faizi indiriyor ama bankalar bunu yansıtmıyor." şeklindeki eleştirilere ilişkin, "Bu doğru değil. Birebir yansıtıyorlar. Bazen erken, bazen geç" dedi.

Bakan Şimşek, 2003-2022 döneminde 100 lira borç ödeyip 96 lira borçlandıklarını, 2023-2025 döneminde deprem harcamaları ve EYT'nin finansmanı nedeniyle 100 lira borç ödeyip 136 lira borç aldıklarını, özel sektöre fazla kaynak kalmadığını söyledi.

Şimşek, şimdi yeni bir döneme girdiklerinin altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bundan sonra sürekli bir şekilde biz roll over rasyosunu yüzde 100'ün altında tutmaya çalışacağız. Bu senenin ilk çeyreğinde 100 lira borç ödeyip 80 lira borç alıyoruz. Bu, 'bankalarda daha çok kaynak' demek. Şimdi, 'Bankalarda kaynak olsa da makro ihtiyati tedbirler ve kredi büyüme sınırları nedeniyle bize gelmiyor.' diyebilirsiniz. O da doğru değil. Bakın kredilerin yüzde 51'i hiçbir sınırlamaya tabi değildir. Çünkü biz doğru alanlarda kredi kullanmanızı istiyoruz. Yatırım yapmak isteyene, ihracata, tarım kredilerine, esnaf kredilerine, deprem bölgesi kredilerine sınırlamamız yok. Dolayısıyla çoğu zaman bilgiye dayalı olmayan değerlendirmeleri görüyoruz."