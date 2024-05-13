Mehmet Şimşek'ten 'döviz rezervi' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık verilerini değerlendirdi. Verilerin ekonomi programının başarısı olduğunu savunan Şimşek, "Döviz rezervlerimizde iyileşme devam edecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıllık cari açık verilerine işaret eden Şimşek, "Döviz rezervlerimizde iyileşme devam edecek" dedi.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu gerçekleşme, ilk çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oran olarak yaklaşık yüzde 2,7'ye gerilediğini ima ediyor. Programımıza duyulan güvenle risk primimiz düşüyor, dış finansmana erişim artıyor. Rezerv hariç (resmi ve bankacılık) sermaye girişi martta yıllık cari açığın 20 milyar dolar üzerinde. Cari açıkta gerileme ve dış finansman girişindeki olumlu görünümle döviz rezervlerimizde iyileşme devam edecek. Böylece makro finansal istikrar daha da güçlenecek ve dezenflasyon sürecine oldukça önemli katkı sağlanacak."

Yıllık cari açıkta 8 aydır devam eden düşüş, programımızın başarısı.



Mart ayında 2023 yılı mayısa göre cari açıktaki yıllık iyileşme 25,8 milyar dolar oldu.



Bu gerçekleşme ilk çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oran olarak yaklaşık yüzde 2,7’ye gerilediğini ima ediyor.… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 13, 2024

Cari denge mart ayında 4,54 milyar dolar açık vermiş, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5.193 milyon doları olarak gerçekleşmişti.