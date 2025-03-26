Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin, kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz" dedi.

Şimşek, sosyal medya hesabından 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentilerine ilişkin tabloyu paylaştı.

Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin iyileştiğini savunan Şimşek, "12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 24,6’ya, reel sektörde yüzde 41,1’e geriledi" ifadelerini kullandı.

Hanehalkı beklentisinin sınırlı arttığını belirten Şimşek'in açıklamasının devamı şöyle:

"Anketler son dönem gelişmelerini yansıtmamakla birlikte finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz.

Tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz. Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız."