Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentilerine ilişkin tabloyu paylaşarak "Finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin, kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin, kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz" dedi.
Şimşek, sosyal medya hesabından 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentilerine ilişkin tabloyu paylaştı.
Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin iyileştiğini savunan Şimşek, "12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 24,6’ya, reel sektörde yüzde 41,1’e geriledi" ifadelerini kullandı.
Hanehalkı beklentisinin sınırlı arttığını belirten Şimşek'in açıklamasının devamı şöyle:
"Anketler son dönem gelişmelerini yansıtmamakla birlikte finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz.
Tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz. Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız."
Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 24,6’ya, reel sektörde yüzde 41,1’e geriledi. Hanehalkı beklentisi ise sınırlı arttı.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 26, 2025
Anketler son dönem gelişmelerini yansıtmamakla… pic.twitter.com/2uxVUylJGD