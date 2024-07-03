Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: "Dezenflasyon süreci başladı"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada "Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış alanlarında elde ettiğimiz başarıyı, dezenflasyonda da belirgin şekilde göreceğiz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerine göre; bir önceki aya göre yüzde 1.6, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24.7, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 71.6 olarak ölçüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin başladığını ifade ederek "Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz" dedi.

Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dezenflasyon süreci başladı.

Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64’lük aylık haziran verisi ise yüzde 22’lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor.

Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz.

Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız."