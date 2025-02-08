Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: "Kolaycı bir çözümü yok, köklü çözüm peşindeyiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tv100'de Özel Röportaj'a konuk oldu.

Bakan Mehmet Şimşek, başta enflasyon ve kayıt dışıyla mücadele olmak üzere ekonomi konusunda değerlendirmeler yaptı. Bakan Şimşek’e ilk soru enflasyonla ilgiliydi. Şimşek, "Rakamlar size umut veriyor mu?" sorusu üzerine şunları söyledi:

'ENFLASYONLA MÜCADELEDE MESAFE KAT EDİYORUZ'

"Öncelikle şunu söyleyeyim, enflasyonla mücadelede mesafe kat ediyoruz. Enflasyon düşüyor, fiyatların artış hızında bir yavaşlama var. Ocak ayı nispeten yüksek çıktı diye bu mücadelenin kararlılık boyutuyla gerekse almamız gereken tedbirler boyutuyla kafamızda soru işareti bırakmadı ocak ayı. Geçen sene ocak ayına göre enflasyon yaklaşık 23 puan düşmüş durumda. 2023’ün sonunda yüzde 65’ti. Enflasyonda düşüş var ve devam edecek. Ocak ayında tabi yılın ilk ayında enflasyonun yüzde 5 olarak çıkması beraberinde birtakım tartışmalar getirdi."

'YÜZDE 5 MERKEZ BANKAMIZIN AÇIKLADIĞI BANDIN İÇİNDEYDİ'

"Şunun altını çizmek istiyorum. Ocak ayındaki yüzde 5’lik enflasyon son 4 yılın ocak aylarındaki en düşük enflasyondu. Bakın bundan önceki ocak ayın enflasyonu daha yüksekti.

Yüzde 5 aslında Merkez Bankamızın tabi ki açıkladığı bandın içindeydi. Şimdi bu niye yani yüzde 5 niye soru işareti uyandırdı diye sorabilirsiniz, yüzde 5 nereden geldi diye… Zaten 3 aşağı 5 yukarı 3.5-4 civarı enflasyon bekleniyordu."

'BURADA BİR KERELİK RAKAMLAR VAR'

"Burada bir kerelik diye addedilecek rakamlar var. TÜFE, TÜİK sepet ağırlıklarını değiştirdi oradan 0.3 ilave enflasyon geldi.

Yine geçen sene son çeyreğinde üzerinde çalışılan bir sağlıkta uzun süredir hiç muayene fiyatlarında değişikliğe gidilmemişti. Orada artışın getirdiği bir yaklaşık 0.6’lık etki var.

Klasik olarak yılın başında özellikle bir sürü fiyat ayarlaması yapılıyor. Bir tanesi de belediyelerin şebeke suyuna yaptığı zammın etkisi var, 0.4 puanlık. Aslında enflasyonun ana eğiliminde, ki bu düşüşte, önemli bir değişiklik yok."

'OCAK ENFLASYONU NE KURGUMUZU DEĞİŞTİRDİ NE DE BEKLENTİLERİMİZİ BOZDU'

"Şunu anlatmaya çalışıyorum, 2023’te yüzde 65 olan enflasyon, 2022’de 64-65’ti, bu sene yüzde 24’e düşmesini öngörüyoruz. Şu anlama geliyor, fiyatlardaki artış hızı yavaşlıyor demektir, öyle okumamız lazım.

Enflasyona baktığınız zaman yüzde 42 civarında enflasyon var. Şimdi bu manşet enflasyonu, ama mal enflasyonuna bakarsanız, yani gıda hariç, temel mallara bakarsanız yaklaşık yüzde 24’lük bir enflasyon var. Burada yüksek olan hizmet enflasyonu. Gecikmeli düşüyor. Çünkü hep geçmiş enflasyonu baz alıyorlar. Ocak ayında kira artışına bakarsanız yüzde 100’ün üzerinde, eğitime bakarsanız yüzde 99.9. Bu kalemler yüksek çünkü geçmiş enflasyonu baz alıyor.

Önümüzdeki dönemde biz kararlı bir şekilde bu programı uygulayarak bu sene enflasyonu yüzde 30’un altına, yüzde Merkez Bankamızın hedefi olan yüzde 24’ün altına çekmeyi, bir sonraki sene de tek hanelere doğru yaklaşmayı planlıyoruz. Öyle programladık. Enflasyonda düşüş var, devam edecek. Ocak ayı enflasyonu hiçbir şekilde bizim ne enflasyona ilişkin mücadelemize ilişkin kurgumuzu değiştirdi ne de beklentilerimizi bozdu."