Mehmet Şimşek'ten enflasyon beklentisi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentisine ilişkin açıklama yaptı.

Şimşek, "12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7’ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu" dedi.

"DÜŞÜŞE DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri on aydır iyileşiyor. Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7’ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu. Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz."