Mehmet Şimşek'ten enflasyon beklentisi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentisine ilişkin açıklama yaptı.

Şimşek, "12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri ise sırasıyla yüzde 27,5 ve yüzde 18,4 oldu" dedi.

Şimşek, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

ŞİMŞEK: ALIM GÜCÜNÜ KALICI OLARAK ARTIRACAĞIZ

"Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedeflerimizi destekliyor. Dezenflasyondaki belirginleşmeyle yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,1’e geriledi.

On bir aydır azalan 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri ise sırasıyla yüzde 27,5 ve yüzde 18,4 oldu. Son 3 ayda 23,5 puan gerileyen yıllık enflasyonun eylülde yüzde 50’nin altına inmesi bekleniyor.

2024 yılında yüzde 4,9 seviyesinde öngördüğümüz bütçe açığının milli gelire oranını gelecek yıl yüzde 3,1’e düşürmeyi hedefliyoruz. Böylece mali disiplin dezenflasyona güçlü destek sağlayacak.

Fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımızı eşgüdüm içerisinde sürdüreceğiz. Enflasyondaki yapısal katılıkları da gidererek vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız"

Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedeflerimizi destekliyor.



Dezenflasyondaki belirginleşmeyle yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,1’e geriledi.



On bir aydır azalan 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri ise sırasıyla yüzde 27,5 ve yüzde 18,4 oldu.



Son 3… pic.twitter.com/flRbAc4j2L — Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 13, 2024

MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI ANKETİ YAYIMLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı.

Ankete göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,14 seviyesine geriledi. Bir önceki anket döneminde enflasyon beklentisi yüzde 43,31 olarak tahmin edilmişti.

Piyasa katılımcıları anketine göre, Eylül ayında 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 27,49 seviyesine geriledi. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 28,71 olarak belirlenmişti.