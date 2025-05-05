Mehmet Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirme yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yıllık enflasyon 11 aydır geriliyor, dezenflasyon süreci devam ediyor" diyen Bakan Şimşek, devamında şu ifadeleri kaydetti:

"Petrol fiyatlarındaki ılımlı seyir, sıkılaşan yurt içi finansal koşullar ve maliye politikası önümüzdeki dönemde dezenflasyona katkı sağlayacak.

Yıl sonu enflasyonunun tahmin aralığı içinde kalmasını öngörüyoruz."