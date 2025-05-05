Mehmet Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin "Yıl sonu enflasyonunun tahmin aralığı içinde kalmasını öngörüyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirme yaptı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yıllık enflasyon 11 aydır geriliyor, dezenflasyon süreci devam ediyor" diyen Bakan Şimşek, devamında şu ifadeleri kaydetti:
"Petrol fiyatlarındaki ılımlı seyir, sıkılaşan yurt içi finansal koşullar ve maliye politikası önümüzdeki dönemde dezenflasyona katkı sağlayacak.
Yıl sonu enflasyonunun tahmin aralığı içinde kalmasını öngörüyoruz."
Yıllık enflasyon 11 aydır geriliyor, dezenflasyon süreci devam ediyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 5, 2025
Petrol fiyatlarındaki ılımlı seyir, sıkılaşan yurt içi finansal koşullar ve maliye politikası önümüzdeki dönemde dezenflasyona katkı sağlayacak.
Yıl sonu enflasyonunun tahmin aralığı içinde kalmasını… pic.twitter.com/xd7fnJtE8l