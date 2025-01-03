Mehmet Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: Kararlılık mesajı verdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre aralıkta enflasyon yıllık yüzde 44,38, aylık olarak ise yüzde 1,3 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 58.51 olarak hesaplandı.

Enflasyon rakamının açıklanmasının ardından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondaki düşüşün süreceğini savundu.

Bakan Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz.

KARARLILIK MESAJI VERDİ

Aralık ayında enflasyon son 19 ayın en düşük seviyesinde yüzde 1 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 44,4’e gerileyerek 2023 yılı Kasım ayında açıklanan Merkez Bankası tahmin aralığının 2,4 puan üzerinde gerçekleşti. Böylece 2024 yılında enflasyon 2022 ve 2023 yıl sonuna göre 20 puan düştü.

Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşme ile 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz."