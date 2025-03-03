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Mehmet Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: Kararlılık mesajı verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondaki düşüşün süreceğini savunarak "Politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız" dedi.

Ekonomi
  • 03.03.2025 10:47
  • Giriş: 03.03.2025 10:47
  • Güncelleme: 03.03.2025 10:53
Kaynak: AA
Mehmet Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: Kararlılık mesajı verdi
Fotoğraf: DepoPhotos

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temel mallarda yıllık enflasyonun geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7'ye gerilediğini belirterek, "Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı. Şimşek, şunları kaydetti:

"Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu. Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde, enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz.

Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız."

TÜİKe göre yıllık enflasyon yüzde 40ın altına geriledi
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