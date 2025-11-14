Giriş / Abone Ol
Mehmet Şimşek'ten "enflasyon" mesajı

Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendirdi. Şimşek, uygulamayı sürdürdükleri politikalarla dezenflasyonun sürmesini ve önümüzdeki dönemde beklentilerin hedeflere yeniden yakınsamasını öngördüklerini kaydetti.

Ekonomi
  • 14.11.2025 17:23
  • Giriş: 14.11.2025 17:23
  • Güncelleme: 14.11.2025 17:26
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları politikalarla dezenflasyonun sürmesini ve gelecek dönemde beklentilerin hedeflere yeniden yakınsamasını öngördüklerini söyledi.

Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası'nın kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.

Yakın dönem gelişmelerine duyarlı olan enflasyon beklentilerinin, kasım ayında da artış gösterdiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Sıkı para ve maliye politikası, hedef enflasyonla uyumlu yönetilen, yönlendirilen fiyat ayarlamaları ile arz yönlü tedbirlerimiz dezenflasyon sürecini desteklemektedir. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla dezenflasyonun sürmesini ve önümüzdeki dönemde beklentilerin hedeflerimize yeniden yakınsamasını öngörüyoruz."

