Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşüş ne zaman başlayacak?

Bakan Şimşek, "Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması"nda konuştu. "Gıda arzını artırarak enflasyonla mücadelenin en büyük öncelikleri olduğunu kaydeden Şimşek, "En büyük önceliğimiz, vatandaşımızın en çok muzdarip olduğu enflasyonu tekrar tek haneye düşürmektir. Bunun için de gereken tedbirleri aldık ve kararlı bir şekilde uyguluyoruz" dedi. Şimşek, enflasyonda düşüşün mayıs ayından sonra başlayacağını savundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gıda arzını artırarak enflasyonla mücadele en büyük önceliğimiz" dedi.

Şimşek, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması" programında açıklamalarda bulundu.

Bütçeden tarım sektörü için ayrılan paya değinen Şimşek, "2024 bütçesine bakarsanız, bütçede tarımsal destek programlarına, tarım sektörü yatırımlarına, kredi sübvansiyonu olarak, tarımsal KİT finansmanı olarak, ihracat destekleri olarak ve yine yem ve gübrede verdiğimiz vergi desteklerine bakarsak 520 milyar lira kaynak sağlamış olacağız. 520 milyar lira, 2024 GSYH'sinin yaklaşık yüzde 1,3'ü. Bu gerçekten güçlü bir destek" diye konuştu.

Şimşek, "Gıda arzını artırarak enflasyonla mücadele en büyük önceliğimiz" ifadesini kullandı.

"ENFLASYON MAYIS AYINDA ZİRVE YAPACAK"

Bakan Şimşek, geçen eylül ayında açıklanan ekonomi programının devam ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanım; geçen eylül ayında açıkladığımız ekonomik istikrar ve reform programını başarıyla yürütüyoruz. Güçlü sonuçlar almaya başladık. Bankalarımızın finansmanına erişimi ve çok uygun koşullarla şirketlerimizin finansmana erişimi arttı. Merkez Bankamızın son 1,5 ayda siyasi belirsizlik azalınca rezervleri 40 milyar doların üzerinde iyileşme gösterdi. Dolayısıyla ciddi sonuçlar almaya başladık. Ama en büyük önceliğimiz vatandaşımızın en çok muzdarip olduğu enflasyonu tekrar tek haneye düşürmektir. Bunun için de gereken tedbirleri aldık ve kararlı bir şekilde uyguluyoruz."

Şimşek, mayısta baz etkisi nedeniyle enflasyonun zirve yapacağını, ancak sonraki aylarda çok hızlı bir şekilde ineceğini öngördüklerini kaydederek, "Fiyat istikrarı sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşuludur ve bu gerçekten hareketle sizin güçlü desteğinizle programımızı kararlılıkla ve sabırla uygulamaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle de iyi sonuçlar alacağız" ifadelerini kullandı.