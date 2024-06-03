Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: "Kalıcı düşüş haziranda başlayacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayında enflasyonda kalıcı düşüşün başlayacağını savundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda düşüş için tarih verdi.

Enflasyonda kalıcı düşüşün haziran ayında başlayacağını savunan Şimşek, "Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50'nin altına gerileyecek" yorumunda bulundu.

Şimşek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından sosyal medya platforu X üzerinden açıklama yaptı.

"ÇEYREK SONUNDA YÜZDE 50'NİN ALTINA GERİLEYECEK"

Mehmet Şimşek'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"En kötüsü geride kaldı! Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50’nin altına gerileyecek. Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız."