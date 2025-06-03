Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: "Yıllık enflasyon en düşük seviyesinde"

Hazine ve Maliye Mehmet Şimşek, açıklanan son enflasyon verileriyle ilgili uygulanan ekonomi politikalarına dikkat çekerek "dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkanları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacak" dedi.

Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Mayıs ayında artan enflasyon verilerine rağmen Şimşek, "Son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyon yüzde 35,4 ile 2021 yılı kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi. Mal enflasyonu, son üç buçuk yılın en düşüğü olan yüzde 28,7 olarak gerçekleşti" değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, "hizmet enflasyonunun da geçen yıla göre 45 puan azalarak yüzde 51,2'ye gerilediğini" ifade ederek "bu oranın 2022 yılı haziran ayından sonra görülen en düşük seviye olduğunu" belirtti.

Bakan Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız politikalarımız sonucu devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkanları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır" ifadesini kullandı.