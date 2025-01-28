Mehmet Şimşek'ten "enflasyon" uyarısı: Beklenti hala yüksek
Bakan Şimşek, Merkez Bankasının Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni değerlendirdi. Şimşek, "Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir, beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz" dedi. Şimşek öte yandan beklentilerin, halen enflasyon görünümüne göre yüksek olduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin dezenflasyonun hızı için kritik olduğunu bildirerek, "Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz" ifadesini kullandı.
Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası'nın yayımladığı ocak ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.
Şimşek, "Ocakta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,4 seviyesinde. Mayıs 2024'e göre 12 ay sonrası beklenti, hane halkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti" ifadelerine yer verdi.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ DEZENFLASYONUN HIZI İÇİN KRİTİK
Şimşek, beklentilerin, halen enflasyon görünümüne göre yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir, beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız."
Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 28, 2025
Ocakta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,4 seviyesinde.
2024 yılı Mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti. Ancak beklentiler halen… pic.twitter.com/xe5fVJQu28