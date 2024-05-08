Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve vergide adalet mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Orta Vadeli Program'a ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şimşek, "Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik. Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir" dedi.

TEK HANELİ ENFLASYON İÇİN TARİH VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da ekonomi programında konuşan Şimşek, enflasyonun çok yüksek olduğunu söyleyerek tek haneli enflasyon için 2026'yı işaret etmişti.

Orta Vadeli Program'a ilişkin sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede "Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek" diyen Şimşek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik. Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir.

Bunun yanı sıra vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık; örneğin

• Asgari ücreti vergi dışı bıraktık,

• Gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik,

• Kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik.

Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır."