Mehmet Şimşek'ten "hedef enflasyon" mesajı: Rakam verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hedefimiz, enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indirmek" dedi.

Şimşek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) "2025 Yılı Değerlendirmesi 2026 Yılı Beklentileri" programındaki konuşmasında, dünyanın ciddi bir belirsizlik içinden geçtiğini, küresel ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlik endeksinin tarihin en üst seviyelerine kadar çıktığını söyledi.

Şimşek, enflasyonun düşmeye devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Enflasyon düşüyor. Bakın 2023'te enflasyon yüzde 65 civarıydı. 2024'te yüzde 44'e düştük, 2025'te de yüzde 31 civarına düştük. Şimdi hedefimiz bunu 2026'da yüzde 20'nin altına indirmek. Buradaki düşüş tek boyutlu değil. Gerçekten bütün alt bileşenlerde enflasyonda gerileme var. Yıllık hizmet enflasyonu yüzde 91'den 2024'te yüzde 66'ya, 2025'te yüzde 44'e düştü. Gıda enflasyonu 2023'te yüzde 72'ydi, 2024'te yüzde 44'lere, 2025'te yüzde 28 civarına kadar geriledi. Temel mal enflasyonu benzer şekilde yüzde 27'ye ve hatta 2025 yılında yüzde 18'in altına geriledi."

Şimşek, enflasyonun düşmeye nasıl devam edeceğine ilişkin, "Merkez Bankamızın uyguladığı bir politika seti var. Kamu maliyesinde özellikle hedeflenen enflasyonla uyumlu yönetilen-yönetilen fiyat düzenlemeleri yaptık. Yani kamunun fiyatlarını o çerçevede ayarladık. Arz yönlü tedbirler devreye giriyor. Mesela konut arzında çok ciddi artış var ve bu kira enflasyonunu olumlıu yönde etkiliyor. Enflasyon beklentileri yüksek seyretse de düşmeye devam ediyor" diye konuştu.

"KOŞULLAR HALA DEZENFLASYONU DESTEKLİYOR, BU KONUDA KARARLIYIZ"

Bakan Şimşek, hizmet enflasyonu bileşenlerinden olan eğitimde fiyat artışlarında kural bazlı bir çerçeve ortaya koyduklarını belirterek, geçen yılı zorlaştıran unsurlardan birisinin de tarımdaki don ve kuraklık kaynaklı gıda fiyatları olduğunu ifade etti.

Şimşek, enflasyon beklentilerine işaret ederek, "Koşullar dezenflasyona müsait. Yani dezenflasyonu destekliyor ve biz bu konuda kararlıyız. 2026 yılında da sonrasında da enflasyonu düşürmek için elimizdeki bütün enstrümanlarla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz" dedi.