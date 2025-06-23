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Mehmet Şimşek'ten "Hürmüz Boğazı" açıklaması

Bakan Şimşek, jeopolitik gerginliklerin ekonomiye etkilerini analiz ettiklerini bildirdi. Şimşek, "Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz, programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık" diye konuştu.

Ekonomi
  • 23.06.2025 09:33
  • Giriş: 23.06.2025 09:33
  • Güncelleme: 23.06.2025 09:38
Kaynak: AA
Mehmet Şimşek'ten "Hürmüz Boğazı" açıklaması
Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, artan jeopolitik gerginliklerin ekonomiye etkilerini çok boyutlu analiz ettiklerini ve muhtemel senaryoları detaylı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Şimşek, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"SPEKÜLASYONLARA İTİBAR ETMEYİN"

Jeopolitik gerginliklere değinen Şimşek, "Artan jeopolitik gerginliklerin ekonomimize etkilerini çok boyutlu olarak analiz ediyor ve muhtemel senaryoları detaylı olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Şimşek, şunları kaydetti: "Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık. Enflasyonla mücadelede kararlıyız, dezenflasyonun devamı için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz."

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