Mehmet Şimşek'ten ihracat açıklaması: İkinci çeyrekte dalgalanmalar artacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın açıklamalarının ardından dış ticaret verilerine yönelik değerlendirmede bulundu.

Şimşek, ihracattaki artışa dikkat çekerken küresel gelişmelerin etkisiyle 2026’nın ikinci çeyreğinde dalgalanmaların artacağına da işaret etti.

Şimşek’in sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirme şu şekilde:

“İhracat nisanda takvim etkisinin de katkısıyla yıllık yüzde 22,3 artarken ithalat artışı yüzde 3,1 ile sınırlı kaldı.

Yıllıklandırılmış ihracat 275,8 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Jeopolitik gerginliklerin sürdüğü ikinci çeyrekte takvim etkisiyle dış ticaret görünümünde dönemsel dalgalanmalar olacaktır.

Küresel koşulların zorlu olduğu bu dönemde ülkemize döviz kazandıran sektörleri ve üretimde dönüşümü desteklemeye, rekabet gücünü artıran yapısal adımları atmaya devam ediyoruz.”