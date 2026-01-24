Mehmet Şimşek'ten ilginç RT: “Türkiye ziyaretinden sonra Shakespeare”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici bir paylaşımla, “Türkiye’yi ziyaret ettikten sonra William Shakespeare” notuyla yayımlanan mizahi bir görseli yeniden paylaştı. Şimşek’in RT’si sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Mehmet Şimşek, X (Twitter) hesabından sıra dışı bir paylaşımı yeniden yayımlayarak sosyal medyada dikkat çekti.
Şimşek’in retweet ettiği gönderide, “Türkiye’yi ziyaret ettikten sonra William Shakespeare (1610)” ifadesiyle paylaşılan, ünlü oyun yazarının mizahi biçimde dönüştürülmüş bir portresi yer aldı.
SAÇ EKTİRMİŞ SHAKESPEARE
Mizahi bir şekilde yorumlanmış portrede Shakespeare'in saç ektirdiği ve güldüğü görülüyor.
ŞİMŞEK YENİDEN PAYLAŞTI
Paylaşım, İngiliz mizah hesabı No Context Brits tarafından yapılırken, gönderinin esprili dili ve görseli sosyal medyada geniş etkileşim aldı.
Bakan Şimşek’in yorumsuz biçimde yaptığı RT, kullanıcılar arasında farklı yorumlara yol açtı.
William Shakespeare after visiting Turkey (1610) pic.twitter.com/38PbfB7g9n— No Context Brits (@NoContextBrits) January 22, 2026