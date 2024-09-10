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Mehmet Şimşek'ten 'işsizlik' yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarını değerlendirdi. İşgücü göstergelerinin OVP hedefleriyle uyumlu seyrettiğini belirten Şimşek, "Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda güçlenmesi beklenen talep, üretimimiz ve ihracatımız açısından daha destekleyici olacak" dedi.

Ekonomi
  • 10.09.2024 15:53
  • Giriş: 10.09.2024 15:53
  • Güncelleme: 10.09.2024 16:13
Mehmet Şimşek'ten 'işsizlik' yorumu
Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,işsizlik rakamlarına ilişkin "Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda güçlenmesi beklenen talep, üretimimiz ve ihracatımız açısından daha destekleyici olacak" dedi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) işsizlik verilerini değerlendirdi.

İşgücü göstergelerinin Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu seyrettiğini belirten Şimşek, "Ekonomide dengelenmenin sürdüğü yılın ilk 7 ayında istihdam yaklaşık 600 bin kişi arttı" dedi.

Sanayi sektöründe ılımlı büyüme olduğunu ifade eden Şimşek, "İlk yedi ayda sanayi üretimi yıllık yüzde 1,2 arttı. İhracat İklim Endeksi dış talep koşullarında iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda güçlenmesi beklenen talep, üretimimiz ve ihracatımız açısından daha destekleyici olacak" sözlerine yer verdi.

Şimşek'in, açıklamasının devamı şöyle:

"İyileşen dış talep koşullarından azami ölçüde faydalanmak ve kalıcı rekabet gücü artışı için verimliliğe dayalı üretimi ve sanayide dönüşümü; iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye, ikiz dönüşümü sağlamaya ve beşeri sermayeyi güçlendirmeye odaklanan yapısal reformlarla destekleyeceğiz."

GERÇEK İŞSİZLİK YÜZDE 26,5

TÜİK'in verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 26,5 olarak kayıtlara geçti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 2,7 puan azalarak yüzde 26,5 oldu.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda ytüzde 12,4 olarak tahmin edildi.

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