Mehmet Şimşek'ten KKM açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Mehmet Şimşek, bir yıl önce 3,4 trilyon lira olan KKM stokunun, 1,6 trilyon lira azaldığını belirterek, "Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz. Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bir yıl önce 3,4 trilyon TL olan KKM stoku 50 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,6 trilyon TL azaldı.

Ağustostan itibaren vergi avantajı sonlanan KKM hesaplarına TL mevduat ve katılma hesapları ile uyumlu şekilde stopaj uygulanmaya başlandı. Son dönemde hızlanan KKM’den çıkışın sürmesini bekliyoruz.

Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz."