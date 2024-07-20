Mehmet Şimşek'ten Moody's kararına ilişkin açıklama

Bakan Şimşek, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirdi. Moody's kredi notunu ilk defa iki kademe artırdığını söyleyen Şimşek, artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon sürecinin not artışında etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu ilk defa iki kademe artırdığını belirterek, "Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody's görünümü pozitif korudu" ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, Moody's'in Türkiye'nin ekonomisine yönelik değerlendirmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Şimşek, "Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody’s görünümü pozitif olarak korudu" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek'in paylaşımında yer alan grafiğe göre, Mayıs 2023'te Türkiye'nin kredi notunun B2 (durağan) mevcut notun ise B1 (pozitif) olduğu görülüyor.