Mehmet Şimşek'ten Özgür Özel'e 'MASAK raporu' yanıtı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MASAK raporuna ilişkin sözlerine yanıt verdi.

"Sayın Özel’e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor" diyen Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Mesnetsiz iddialarına ve suçlamalarına ilişkin yapılan birçok açıklamaya rağmen ana muhalefet liderinin şahsıma yönelik devam eden söylemleri doğrudan bir itibar suikastı olup siyaset kisvesi altında sunulamaz.

Ceza Muhakemesi Kanununun soruşturmanın gizliliğine ilişkin bağlayıcı hükmü gereğince Savcılık tarafından talep edilen bilgileri MASAK hiçbir makamın görüşünü, direktifini veya olurunu almadan doğrudan Savcılığa iletir.

Sayın Özel’in bahsettiği rapor, sadece veri içeren teknik bir doküman olup herhangi bir yorum içermemektedir. MASAK’ın mevzuatı uyarınca uzman/uzman yardımcısı ünvanı fark etmeksizin hazırladığı tüm raporlar aynı hukuki etkiye ve geçerliliğe sahiptir.

Ana muhalefet partisi liderinin daha seviyeli bir dil kullanması gerekir, Sayın Özel’e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor."

Mesnetsiz iddialarına ve suçlamalarına ilişkin yapılan birçok açıklamaya rağmen ana muhalefet liderinin şahsıma yönelik devam eden söylemleri doğrudan bir itibar suikastı olup siyaset kisvesi altında sunulamaz.



Ceza Muhakemesi Kanununun soruşturmanın gizliliğine ilişkin… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 11, 2025

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Bu sabah Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın İmamoğlu soruşturmasında yer alan MASAK raporlarının, adli mercilere ilettiği bilgilerin kendi bilgileri ve onayları dışında olduğu yönündeki açıklamaya şöyle tepki göstermişti:

"Yalan söylüyor. O zaman o yüzden sekreter, bakan değil. Bakın MASAK gibi bir kuruluş Aralık, Ocak, Şubat boyunca televizyonlarda; Haber Türk, NTV’de yani merkez medyada çıkan bütün yorumcular, A Haber’de... Neden konuştuk, MASAK raporu. MASAK raporu ne zaman talep edilmiş, 3 Mart. Görevlendirme ne zaman 10 Mart. Ne zaman imzalanmış, 17 Mart. Operasyon ne zaman 19 Mart. 3 ay boyunca MASAK’ta büyük bir yolsuzluk operasyonundan bahsediliyor. Sen çıkıpta ‘MASAK’a getirin raporu okuyayım, büyük bir rapordan bahsediliyor kim hazırladı o raporu’ deme. Olmayan raporu konuşuyorlar susuyor. 3’ünde istiyorlar görevlendirme yok. Kendi talimatıyla uzman yardımcısı görevlendiriliyor, yalan yanlış bir MASAK raporu hazırlanıp yollanıyor. Utanç vesikası böyle bir poşet peçeteden ibaret, peçete. Ve Mehmet Şimşek, kendine bağlı MASAK’ın siyasi operasyonda kullanılmasına sessiz kalmıştır. Siz İsmail bey olarak bakan olacaksınız, size bağlı kuruluşun raporundan 3 ay boyunca herkes konuşacak, olmayan bir rapordan. Susacaksınız. Olmayan raporu Mart’ın 10’unda isteyecekler, görevlendirme yapıp 17’sinde rapor vereceksiniz. O raporla adam tutuklanacak, yalancı raporla. Ve rezervler yanacak siz de diyeceksiniz ki ‘Ben bu rezervleri bugünler için biriktirdim. Eğer Mehmet Şimşek bu rezervleri bugünler için biriktirdiyse yazıklar olsun ona.

Eğer Mehmet Şimşek bir siyasetçinin içeri atılmasında, yabancı sermaye niye korkmasın? Açık söylüyorum niye korkmasın? Bakın eğri oturup doğru konuşalım, bunun üzerinde devletin mührü var kardeşim. Ne bu? Diploma. Kaç yıl önce verilmiş? 31 yıl önce mühürlü diploma verilmiş. Bu güvence değil mi? Sen işini yapabilirsin. Bu diplomayı 31 yıl sonra yani başvurudan 35 yıl sonra bu diplomaya 'yok' diyorlar. Bakın bir evrak var 35 yıl önce, İstanbul Üniversitesi kuruluşu 1453. İstanbul’un Fethi yılında kurulmuş İstanbul Üniversitesi 35 yıl önce ilan verip Ekrem Bey’i çağırmış. Başvurmuş, kabul etmiş, sınavlarını vermiş, mühürlü diplomayı vermiş. Mühürlü diploma. Bu diplomayla Ekrem Bey ticaret yapmış, siyaset yapmış, durmuş durmuş... Ne zaman ki cumhurbaşkanı adayı olacak işlerine gelmediği için iptal edilmiş. Bakın şimdi basit bir şey sanıyorlar. Devletin mühür koyduğu diplomayı sen 31 yol sonra iptal edersen, devletin verdiği hiçbir kağıdın kıymeti kalmaz."