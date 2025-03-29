Mehmet Şimşek'ten Özgür Özel'e MASAK yanıtı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz" açıklamasını yaptı.

Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalara ilişkin hazırlanan MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporuyla ilgili, "Mehmet Şimşek de bu darbenin bir parçasıdır" şeklindeki açıklamalarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın Devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz."