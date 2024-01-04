Mehmet Şimşek'ten para politikası ve enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada 2024 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, "2024'e baktığımız zaman, büyüme zayıf seyredecek. Enflasyonda düşüş devam edecek. Daha destekleyici finansal koşullar daha gevşek bir para politikasına evrileceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılında enflasyonda düşüşün süreceğini ve destekleyici finansal koşullarla daha gevşek bir para politikasının hayata geçirileceğini ifade etti.

Bakan Mehmet Şimşek, Ankara'da MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında konuştu.

2024 yılında büyümenin zayıf seyredeceğini ifade eden Şimşek, "Enflasyonda düşüş devam edecek. Daha destekleyici finansal koşullar daha gevşek bir para politikasına evrileceğiz" dedi.

PARASAL SIKILAŞMA SÜRECEK

Şimşek, Türkiye'de enflasyonun yüksek olmaıs nedeniyle parasal sıkılaşmanın bir süre daha sıkı kalacağını söyledi.

OVP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "OVP'ye sahip çıkarak bu kadar zorlu küresel koşulların, yeni normal olduğu dönemde, 'Türkiye için bu koşulları nasıl fırsata çeviririz' derdindeyiz. OVP'yi toplumun bütün kesimlerinin desteğiyle gerçekleştirebilirsek Türkiye için büyük fırsatlar var" diye konuştu.

Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünya enflasyonu nasıl indirdiyse biz üç aşağı beş yukarı aynı çerçeveyi OVP'ye yansıttık ve şu an uygulama evresindeyiz. Bizde enflasyon yüksek olduğu için parasal sıkılaşma bir süre sıkı kalacak. Enflasyonu toparlayacak seviyeye çıkacak ve bir süre sıkı kalacak.

Bütün dünyada para politikası gecikmeli bir aktarım mekanizması olarak çalışır. Dolayısıyla bu enflasyon düşecek ama yılın ikinci yarısında."