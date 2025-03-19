Mehmet Şimşek'ten piyasalara ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda isim sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltı kararının ardından Türkiye'de döviz rekora koştu. Serbest piyasalarda dolar 36,7510 liradan, euro 40,2140 liradan güne başladı.

Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi açılışta yüzde 6.87 düştü. Bunun üzerine devre kesici uygulandı ve işlemlere ara verildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasadaki duruma ilişkin açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor."