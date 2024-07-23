Mehmet Şimşek'ten "swap stoku" açıklaması: Dezenflasyon mesajı verdi

TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stokunun 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara gerilediğini kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bu durumun dezenflasyon sürecini olumlu yönde etkileyeceğini savundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yurt içi bankalarla yaptığı swap stokunun 144 milyon dolara gerilediğini bildirdi.

"TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi" ifadelerini kullanan Şimşek, bu durumun dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlayacağını iddia etti.

Şimşek'in paylaşımı şöyle: "Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor. TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi. Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak."