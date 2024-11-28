Mehmet Şimşek'ten yasa dışı suçlara ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanal ortamda işlenen suçlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suç gelirlerine el konulmasına ve suç gelirlerinin aklanmasının zorlaştırılması için ilave tedbirler alıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanal ortamda işlenen suçların önlenmesine ilişkin ilave tedbirlerin alındığını ifade etti.
Şimşek, sosyal medya hesabında sanal ortamda işlenen suçlarla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamasında, "Sanal ortamda işlenen suçların önlenmesine, suç gelirlerine el konulmasına ve suç gelirlerinin aklanmasının zorlaştırılmasına yönelik ilave tedbirler alıyoruz" dedi.
Dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadeleyi artıracaklarını ifade eden Şimşek, "Kurumlar arası işbirliğini güçlendiriyoruz" sözlerine yer verdi.
Sanal ortamda işlenen suçların önlenmesine, suç gelirlerine el konulmasına ve suç gelirlerinin aklanmasının zorlaştırılmasına yönelik ilave tedbirler alıyoruz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) November 28, 2024
Dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadeleyi artırıyor, kurumlar arası işbirliğini güçlendiriyoruz. https://t.co/VMP1FbXhaL