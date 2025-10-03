Giriş / Abone Ol
Mehmet Şimşek'ten "yüksek enflasyon" yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, beklentilerin üzerinde olan eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda, gıda fiyatlarının belirleyici olduğunu söyleyen Şimşek, "Enflasyonun ana eğilimi, dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla, program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ekonomi
  • 03.10.2025 12:02
  • Giriş: 03.10.2025 12:02
  • Güncelleme: 03.10.2025 12:10
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatlarının belirleyici olduğunu, enflasyonun ana eğiliminin dezenflasyonun süreceğine işaret ettiğini söyledi.

Şimşek, X hesabından, eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

"GIDA FİYATLARI BELİRLEYİCİ OLDU"

Enflasyondaki eğilimin sebeplerine işaret eden Şimşek, "Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda, gıda fiyatları belirleyici oldu. Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu, uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı" değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, okulların başladığı eylülde eğitim grubu ve ilgili diğer kalemlerin aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulunduğuna değinerek, şunları kaydetti: "Enflasyonun ana eğilimi, dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla, program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız."

Enflasyon, eylülde aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda yüzde 33,29 olarak açıklanmıştı.

