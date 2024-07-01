Mehmet Şimşek, TÜİK’i aratmadı: Asgari ücret düşük değil

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Polonya hariç gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye’de asgari ücret düşük değildir" açıklamasında bulundu. Enflasyonun yavaşlayacağı iddiasında bulunan Şimşek, yurttaşlardan sabır istedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk canlık yayınında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mehmet Şimşek, "Gri listeye girmek kolay, çıkmak zor. Daha yeni Monako'yu bu listeye aldılar. Avrupa Birliği üyesi olup da bu listeden çıkamayan ülkeler de var Bulgaristan gibi" ifadelerini kullandı.

EYT YORUMU: MUHALEFETE YÜKLENDİ

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili muhalefete yüklenen Şişmşek, "Küçümsemeyin, geçen sene muhalefetin popülist iteklemesi ile seçim sürecinde EYT hayata geçirildi. Bu sene yıllık maliyeti 724 milyar TL. Milli gelirin yüzde 2’sine yakın bir rakamdan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

"KKM'DE VERGİ AVANTAJI SONA ERİYOR"

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile ilgili de açıklamalarda bulunan Şimşek, şunları söyledi:

"KKM geçen sene zirvede 144 milyar dolara çıkmıştı şu anda 64 milyar dolara indi. 44 haftadır KKM’de kesintisiz düşüş var. Bu para politikasının çalışmasının etkinliğini azaltan bir faktördü. Biz bunu giderek sorun olmaktan çıkartıyoruz. Bugünden itibaren şirketlerin KKM’deki vergi avantajı sona eriyor. Yine bireyler açısından KKM’den kazanılan faiz gelirleri de vergiye tabi olacak. Dolayısıyla buradan çıkış hızlanacak."

ENFLASYON AÇIKLAMASI

"Vatandaşımız enflasyon düşüşünü hissetmeye başlayacak" iddiasında bulunan Şimşek, "Aslında hissediyor. Her sene ortalama 690 bin vatandaşımıza istihdam sağlamışız. Bu olmadan ekonomide refah olmaz. Mayıs ayında baktığınız zaman enflasyon yükseldi diyebilirsiniz, yüzde 75,5’luk bir enflasyon. Fakat o 12 aylık enflasyon. Piyasa 24 ay içerisinde enflasyon yüzde 20’ye düşecek diyor. Biz ise bu sene sonunda en kötü ihtimalle Merkez Bankası 38 olur ancak 42’ye kadar yolu var diyor. Önemli olan bu sene sonunda 40 civarına düşmesidir" ifadelerini kullandı.

Şimşek, şöyle devam etti: "Bizim için hedefe en yakın nokta olan 42’nin altına düşmesidir. Yüzde 75’ten ciddi bir yavaşlama ifade ediyor. Aylık bazda yüzde 2’leri konuşacağız. O zaman alım gücünün, ücret artışlarının hissedileceği bir döneme gireceğiz."

"POPÜLİST BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

"Bu sene bir KDV artışı söz konusu değil. Enflasyonu artıracak bir artış söz konusu değil vergide" ifadesini kullanan Şimşek, şunları söyledi:

"Şimdi diyecekler ki temmuz ayında artış yaşanacak. Bunu söyleyen muhalefet popülizm yapıyor. Ama biz devlet yönetiyoruz. Biz bütçe yönetiyoruz. Biz popülist baskılara boyun eğmeyeceğiz. Sanki yoktan bir kaynak var edeceğiz psikolojisine girmemek lazım. O Allah’a mahsustur. Bizim tek bir amacımız var, refah artışı. Programın tek önceliği var, sürdürülebilir yüksek büyüme ve bunun yaratacağı refah. Gelecek sene çok farklı bir noktada olacağız."

ASGARİ ÜCRET MESAJI

İktidarın asgari ücrete ara zam yapmayacağını açıklaması tepki çekerken, Mehmet Şimşek değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücretle ilgili açıklamasında Şimşek, "Son 20 yılda Türkiye’de asgari ücreti reel olarak yüzde 5,5 artırmışız. Türkiye’nin reel büyümesi ise yüzde 5,4. 90'lı yıllarda 100 dolar civarında kalan asgari ücrette AK Parti döneminde dolar bazında ciddi bir artış var. Asgari ücret artışı yüzde 49. İlk 6 aydaki enflasyon yüzde 20’lerde olacak. Yıl sonunda da Merkez Bankası'nın üst bandı yüzde 42. Böyle dahi kalsa büyümeden daha fazla bir asgari ücret karşılığına tekabül ediyor" yorumunu yaptı.

Şimşek, şöyle devam etti: "Asya’daki ülkelere, Endonezya, Filipinler, Tayland’a bakın, bir de Latin Amerika, Brezilya, Şili, Kolombiya, Avrupa’da Bulgaristan, Macaristan ile karşılaştırın. Polonya hariç gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye’de asgari ücret düşük değildir!"

SABIR İSTEDİ!

Enflasyonun yavaşlayacağı iddiasında bulunan Şimşek, "Türkiye bu dengesizlikleri giderdikçe alım gücü artacak. Ancak kolay değil. Kolay olsaydı 80'li, 90'lı yıllarda düşürürlerdi. 2000'li yıllarda AK Parti hükümetleri bunu yaşardı. Şimdi sabırla bunu yeniden düşüreceğiz. Şirketlerimiz daha ucuza borçlanacak, vatandaşımızın alım gücü artacak ancak bütün kesimlerin bir süre sabır göstermesi lazım" diye konuştu.

VERGİ PAKETİ İDDİASI

Kamuoyunda tartışılan vergi paketi taslağı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "Piyasada üzerine tartışılan paket, kapsam itibarıyla bizim süzgecimizden geçmiş bir paket değildi. Bütün gelen önerilerin bir şekilde toparlandığı bir metin piyasada dolaşıyor. Ne motokurye ne bahşiş konusu pakette yok. Üzerinde esas çalıştığımız konu kayıt dışılıkla mücadele" ifadelerini kullandı.

VERGİ MESAJI

"Biz verginin tabanını genişleterek, kayıt dışılığı bitirerek sonuç alacağız. Önceliğimiz vergide adaleti sağlamak. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak" diyen Şimşek, şunları söyledi:

"Asıl sorun Türkiye'de doğrudan vergi geliri düşük. Yani şirketlerden alınan vergi. Bizim tercihimiz vergilendirilmeyen alanlardan vergi almak, vatandaşımızdan yeni vergi almak değildir. Koparılan yaygaralar doğru değil."

Şimşek, "Vergilendirmemiş alan kalmayacak" ifadelerini kullandı.

"YURTDIŞINA ÇIKIŞ HARCINI ARTIRMAYI PLANLIYORUZ"

Yurtdışı çıkış harcının artırılacağı iddialarına da değinen Şimşek, şunları söyledi:

"Biz bu çıkış harcını artırmayı planlıyoruz. 23 yaşına kadar bu harcın alınmaması gündemde. Sonu nasıl olur bilmiyorum. İmkanı olmayan birisi yurtdışına gidebilir mi? Biz de imkanı olandan vergi alınmasını taslağa aldık. Taslak ham bir taslak. Yurtdışı çıkış harcında taslağın son hali verilmedi."

Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "Parti Grubumuz alacak, siyasi bir süzgeçten de geçecek bu paket. Cumhurbaşkanımız, Bakanlar Kurulu da inceleyecek. Biz geçici düzenleme peşinde değiliz. Vergide adaleti pekiştirmek, vergide uyumu artırmak amacımız."