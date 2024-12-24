Mehmet Şimşek: Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "Ekonomik Büyüme ve Enerji: Geleceğin Ekonomisini Şekillendirmek" temasıyla düzenlenen IICEC Konferansı’nda konuştu.

Konuşmasında, ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulunan Şimşek, Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var" dedi.

Buna karşın Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasında iyi konumda olduğunu iddia eden Şimşek, bir iki yıl içerisinde yüksek gelirli ülkeler grubuna girme potansiyeli olduğunu söyledi.

"KUR HEDEFİMİZ OLAMAZ"

Kur hedefleri olmadığını belirten Şimşek, "Kur hedefimiz yok, olamaz da. Bu sene ciddi fon akışı oldu, 110 milyar dolar döviz almak zorunda kaldık. Buna rağmen yönettik. Fon akışını yönetmek apayrı bir beceri setini gerektiriyor. Merkez Bankamız bu konuda iyi bir iş yürüttü" dedi.

Uyguladıkları ekonomi programının temel hedeflerinden birinin fiyat istikrarı sağlamak olduğuna işaret eden Şimşek, "Hizmet enflasyonundaki katılık vardı, zamanla çözülür, çözülmeye başladı. 2025 bu anlamda çok daha destekleyici olacak. Temel mal enflasyonu yüzde 29, gıda dahil mal enflasyonu yüzde 40'ın altı. Enflasyonda ciddi düşüş var ve bu düşüş devam edecek. Dezenflasyon başladı ve devam edecek" ifadelerini kullandı.