Mehmet Şimşek: Ülkemizde fırsat eşitliği var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye'de fırsat eşitliği olmasa benim gibi kardeşleriniz bugün buraya gelemezdi. Biz ülkemizle gurur duyuyoruz. Ülkemiz büyük bir başarı hikayesi ve fırsat eşitliği sağlamıştır" diye konuştu.

Bakan Şimşek, Şahinbey Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Çanakkale Gezileri Bilgilendirme Toplantısı"nda öğrencilerle bir araya geldi.

Çocukluk dönemini anlatan Şimşek, Türkiye'nin muazzam bir ilerleme kaydettiğini savundu.

Şimşek, kısaca şu ifadeleri kullandı: "Son 20-25 yılda ülkemiz muazzam bir şekilde kalkındı ve gelişti. Ülkemizde fırsat eşitliği var. Ben Türkçeyi ilkokula başladıktan sonra öğrendim, tek kelime Türkçe bilmiyordum. Anne babam okuma fırsatı bulamamışlardı ve Türkçe bilmiyorlardı. Türkiye'de fırsat eşitliği olmasa benim gibi kardeşleriniz bugün buraya gelemezdi. Biz ülkemizle gurur duyuyoruz. Ülkemiz büyük bir başarı hikayesi ve fırsat eşitliği sağlamıştır."