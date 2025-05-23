Mehmet Şimşek: Ülkemize duyulan yatırımcı güveni güçlü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığın gerçekleştirdiği 2 milyar dolarlık tahvil ihracıyla ilgili, "Ülkemize duyulan yatırımcı güveni ile dış finansmana erişim küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü şekilde sürmektedir" ifadelerini kullandı.

Şimşek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Şimşek, şunları kaydetti: "Ülkemize duyulan yatırımcı güveni ile dış finansmana erişim küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü şekilde sürmektedir. Bakanlığımızın finansman programı kapsamında 2 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirilmiş olup, bu ihraca 2,5 katı aşan talep gelmiştir."

Şimşek, Türk Eximbank'a da değinerek, "Eximbank, tarihindeki en yüksek sendikasyon kredisiyle, 1 milyar dolar yeni kaynak sağlamıştır. Bu kaynak, diğer alanların yanı sıra özellikle düşük gelirli bölgelerdeki kadın girişimci KOBİ'ler ile yeşil ihracatçı KOBİ'lerin finansmana erişimini artırmak amacıyla kullanılacaktır" değerlendirmesinde bulundu.